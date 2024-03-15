Hüseyin Bağcı kimdir? CHP Hatay Hassa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bağcı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Hassa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bağcı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Bağcı kimdir? CHP Hatay Hassa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bağcı nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN BAĞCI KİMDİR?

Hüseyin Bağcı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Hassa Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.