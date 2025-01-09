Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hükümet Kadın konusu, özeti ve Hükümet Kadın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hükümet Kadın filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve siyasetten uzak bir hayat süren Midyatlı Xate (Demet Akbağ), kocası Aziz Veysel'in (Ercan Keşal) ani ölümünün ardından, onun yerine Midyat Belediye Başkanlığı'na oturur. Başkanlık görevini devralan Xate'nin hayatı, hem komik hem de duygusal bir dizi olayla şekillenecektir. Aziz Veysel'in beklenmedik şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Xate, eşinin mirası olan büyük bir projeyi tamamlamak için yemin eder: İlçeyi suyla buluşturmak. Hem suyu hem de elektriği ilçeye getirmeyi başarır, ancak 27 Mayıs Darbesi'nin ardından su kesintileri başlar. Bir gün, kızı evlendiği sırada, Xate kalp krizi geçirir ve hayatını kaybeder.HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam