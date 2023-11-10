Hukukçu Figen Çalıkuşu: "Hakem Kuralları Uygular. Hukuk Devletinde Kural, Anayasadır"

Hukukçu Figen Çalıkuşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz, tartışmada taraf değil hakem konumundayız" sözlerini eleştirdi. Çalıkuşu, "Tamam, kabul ama hakem kuralları uygular. Hukuk devletinde kural anayasadır" dedi.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz, tartışmada taraf değil hakem konumundayız" sözlerini eleştirdi. Çalıkuşu, "Tamam, kabul ama hakem kuralları uygular. Hukuk devletinde kural anayasadır" dedi.

Avukat Figen Çalıkuşu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili "Biz, tartışmada taraf değil, hakem konumundayız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Çalıkuşu, "Ülkenin ve insanların huzuru için hakem olarak anayasayı uygulayın" diyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çalıkuşu, "Madem hakemsiniz; AYM kararını yok saymak anayasal suçtur, mevcut Anayasa'nın açık emrine karşı gelmektir. Oyunun kuralına uymayana hakem kırmızı kart gösterir" dedi.

"ÜLKENİN ÇALKALANMASINA İZİN VERMEYİN"

Çalıkuşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, HSK Kanunu'na göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma başlatmaya ve soruşturma başladığında 87. maddeye göre görev yerlerini değiştirmeye çağırdı.

"Tamam, kabul ama hakem kuralları uygular. Hukuk devletinde kural anayasadır" değerlendirmesinde bulunan Çalıkuşu, "Yeni bir heyet oluşur ve AYM kararı uygulanır. Hakem de kuralı uygulamış olur. Kuralsız bir ülke haline gelip de ülkenin çalkalanmasına izin vermeyin" dedi.