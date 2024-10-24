Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? NOW TV'nin Perşembe akşamları yeni bölümleri ile yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekranlara gelmedi. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm yok mu, neden yok? Hudutsuz Sevda izleyicileri Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Detaylar...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

23 Ekim'de Ankara TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası TV kanalları birçok diziyi yayın akışından kaldırmıştı. NOW TV'de yayın akışındaki dizilerin tekrar bölümlerini yayınlamaya başladı.

Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak mı merak ediliyor. NOW yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yer aldı. Ancak eski tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

Bu akşam Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü haftaya Perşembe günü yani 31 Ekim Perşembe saat 20.00'de ekranlara gelecek.