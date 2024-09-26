Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLüM izle! Hudutsuz Sevda 4. bölüm. Bölüm FOX TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 4. bölüm. Bölüm FOX TV CANLI izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil İbrahim'i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yapar. Yılmayan Halil İbrahim Nihat'ın elinden kurtulur. Boşanmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır. Mahkeme çıkışında Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim'e koşar. Halil İbrahim'i vuran kimdir? Defalarca vurulan Halil İbrahim yaşayacak mı?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim'i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yapar. Yılmayan Halil İbrahim Nihat'ın elinden kurtulur. Boşanmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır. Mahkeme çıkışında Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim'e koşar. Halil İbrahim'i vuran kimdir? Defalarca vurulan Halil İbrahim yaşayacak mı?

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.