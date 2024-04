Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Sorusu, gündemde yer alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN?

Hudutsuz Sevda her Perşembe saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümleri ile Fox Tv ekranlarında her Perşembe saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. Hudutsuz Sevda dizisi yeni yayın gününde yayınlanıyor. Buna göre Hudutsuz Sevda her Perşembe günü saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.

HUDUTSUZ SEVDA BU HAFTA VAR MI?

Bu hafta Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. Normalde her Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşan dizi, 28. bölümüyle planlanan yayınını gerçekleştiremeyecek.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.