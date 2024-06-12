Hrant Dink, 2007 yılında Agos gazetesi önünde gerçekleşen suikast sonucu hayatını kaybeden bir gazeteci ve yazar olarak bilinir. Agos gazetesini Türkçe ve Ermenice olarak yayınlamış, ayrıca çeşitli gazetelerde köşe yazıları kaleme almıştır.HRANT DİNK KİMDİR? Hrant Dink kaç yaşında ve neden öldü? İşte merak edilenler...

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, 1954 yılında Malatya'da doğdu ve çocukluğu Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında geçti. İlköğrenimini İncirdibi İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Bezciyan Ortaokulu'na devam etti ve lise eğitimini Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda aldı. Dink, 1996 yılında Türkçe ve Ermenice olarak yayınlanan Agos gazetesini kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazıları da kaleme aldı. Agos gazetesindeki bir yazısı nedeniyle hedef alınan ve mahkeme sürecine giren Dink, tehditlere maruz kaldığını kamuoyuyla paylaşarak cesurca yaşadıklarını dile getirdi. Ancak, 19 Ocak 2007'de İstanbul'da bir bankadan çıktıktan sonra saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.