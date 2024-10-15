Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hayrettin Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayrettin Özdemir kimdir? Hayrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Hayrettin Özdemir hayatı ve biyografisi!

HAYRETTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Erzurum'un Horasan ilçesinde 1969 yılında dünyaya geldi. Evli 6 çocuk babası olan Özdemirilk ve orta öğrenimini Horasan'da tamamladı.

Erken yaşta iş hayatına atılan Özdemir1986-1989 yılları arasında Turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe hizmete başladı.

1989-1990 yıllarında vatani görevinitamamladı.İş hayatına,Turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe günümüze kadar devam etti.

2024 mahalli idareler seçimleri için Erzurum'un Horasan ilçesinden Belediye BaşkanAdayı olan Özdemir halkın teveccühü ile Horasan Belediye Başkanı seçildi.