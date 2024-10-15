Üye Girişi
Haberler

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir kimdir?

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir kimdir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hayrettin Özdemir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hayrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Hayrettin Özdemir hayatı ve biyografisi! Hayrettin Özdemir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hayrettin Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayrettin Özdemir kimdir? Hayrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Hayrettin Özdemir hayatı ve biyografisi!

HAYRETTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Erzurum'un Horasan ilçesinde 1969 yılında dünyaya geldi. Evli 6 çocuk babası olan Özdemirilk ve orta öğrenimini Horasan'da tamamladı.

Erken yaşta iş hayatına atılan Özdemir1986-1989 yılları arasında Turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe hizmete başladı.

1989-1990 yıllarında vatani görevinitamamladı.İş hayatına,Turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe günümüze kadar devam etti.

2024 mahalli idareler seçimleri için Erzurum'un Horasan ilçesinden Belediye BaşkanAdayı olan Özdemir halkın teveccühü ile Horasan Belediye Başkanı seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Politika Horasan Yaşam

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran telefon görüşmeleri ortaya çıktı: Mehtap çocuğu öldür

Yenidoğan çetesinin telefon kayıtları kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.