HMGS ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi!

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), Hukuk Fakültesi mezunu adayların katılımıyla düzenleniyor. Başvuruların 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındığı sınav, Türkiye genelinde 18 farklı ilde yapılacak. Adayların başarı kriteri ise en az 70 puan almak olarak belirlendi. Şimdi ise sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceği büyük bir merak konusu haline geldi. HMGS sınavı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım başladı. Hukuk Fakültesi mezunu adayların katılımıyla gerçekleşen bu önemli sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar, başvurularını 13-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlamış ve Türkiye genelinde 18 farklı ilde sınava girecekler. HMGS, hukuk alanında kariyer yapmak isteyenlerin mesleğe adım atabilmesi için kritik bir değerlendirme süreci olarak öne çıkıyor. Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekiyor. Bu yıl sınav tarihi açıklandığı için adaylar, hazırlıklarını planlama konusunda daha rahat hareket edebilecekler.

SINAVDA HANGİ ALANDAN SORULAR ÇIKACAK?

Anayasa Hukuku

Anayasa Yargısı

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulü

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Yargılama Usulü

İş Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Usul Hukuku

Avukatlık Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Türk Hukuk Tarihi

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Sınav, çoktan seçmeli test formatında düzenlenecek olup toplamda 100 sorudan oluşacaktır. Adayların bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanan bu sorular, hukuk alanındaki temel konuları kapsamaktadır. Her soru, birden fazla şık arasından doğru cevabın seçilmesini gerektirir. Böylece sınav, katılımcıların konuları ne ölçüde kavradığını objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlar. Ayrıca, soruların çeşitliliği ve zorluk derecesi, adayların hukuk alanındaki genel yetkinliklerini ortaya koymayı hedefler.