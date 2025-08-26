HMGS ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi!
HMGS sınavı için heyecan dorukta! Sınav tarihi ve detayları yakında açıklanacak ve adaylar sınava hazırlıklarını hızlandıracak. Sürecin nasıl ilerleyeceği, başvuru tarihleri ve sınav içeriğiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, HMGS ne zaman? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi!
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), Hukuk Fakültesi mezunu adayların katılımıyla düzenleniyor. Başvuruların 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındığı sınav, Türkiye genelinde 18 farklı ilde yapılacak. Adayların başarı kriteri ise en az 70 puan almak olarak belirlendi. Şimdi ise sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceği büyük bir merak konusu haline geldi. HMGS sınavı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 yılında düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım başladı. Hukuk Fakültesi mezunu adayların katılımıyla gerçekleşen bu önemli sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar, başvurularını 13-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlamış ve Türkiye genelinde 18 farklı ilde sınava girecekler. HMGS, hukuk alanında kariyer yapmak isteyenlerin mesleğe adım atabilmesi için kritik bir değerlendirme süreci olarak öne çıkıyor. Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekiyor. Bu yıl sınav tarihi açıklandığı için adaylar, hazırlıklarını planlama konusunda daha rahat hareket edebilecekler.
SINAVDA HANGİ ALANDAN SORULAR ÇIKACAK?
- Anayasa Hukuku
- Anayasa Yargısı
- İdare Hukuku
- İdari Yargılama Usulü
- Medeni Hukuk
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Hukuk Yargılama Usulü
- İcra ve İflas Hukuku
- Ceza Hukuku
- Ceza Yargılama Usulü
- İş Hukuku
- Vergi Hukuku
- Vergi Usul Hukuku
- Avukatlık Hukuku
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
- Türk Hukuk Tarihi
SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?
Sınav, çoktan seçmeli test formatında düzenlenecek olup toplamda 100 sorudan oluşacaktır. Adayların bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanan bu sorular, hukuk alanındaki temel konuları kapsamaktadır. Her soru, birden fazla şık arasından doğru cevabın seçilmesini gerektirir. Böylece sınav, katılımcıların konuları ne ölçüde kavradığını objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlar. Ayrıca, soruların çeşitliliği ve zorluk derecesi, adayların hukuk alanındaki genel yetkinliklerini ortaya koymayı hedefler.