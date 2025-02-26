Hizmet dökümünde "Ş" harfi, genellikle "Şüpheli Hizmet" anlamına gelir. Yani, SGK tarafından bildirilen prim günlerinde bir tutarsızlık veya inceleme gerektiren bir durum olduğu anlamına gelebilir. Birçok kişi SGK hizmet dökümünde Ş harfinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Hizmet dökümünde "Ş" ne anlama gelir?

HİZMET DÖKÜMÜNDE ''Ş'' HARFİ NE ANLAMA GELİR?

SGK'nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle 'S' harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

'K' harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.

'Ş' harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.

'S' harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

SAHTE SİGORTALILIK NEDİR?

Sahte sigortalılık, fiilen çalışmayan bir kişinin bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta priminin yatırılması anlamına geliyor. SGK, özellikle son yıllarda bu yöntemi kullanarak haksız kazanç elde edenlere karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. En yaygın sahte sigortalılık yöntemleri arasında eş, dost ve akrabalar üzerinden sigortalı gösterme ve emeklilik hakkı kazanmak için çalışmadan sigorta primi yatırılması bulunuyor.