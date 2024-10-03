Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bulunan adam kim, gerçek mi, adı ne, sırrı ne?

Hindistan'da bir mağarada şans eseri bulunan adamın yaşını duyan yetkililer kulaklarına inanamadı. 188 yaşında olduğu iddia edilen adam, bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığı mağaradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bulunan adam kim, gerçek mi, adı ne, sırrı ne?

HİNDİSTAN'DAKİ MAĞARADA 188 YAŞINDA BULUNAN ADAM KİM?

Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.

Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.

Yaşlı adama dair detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.