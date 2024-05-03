HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024? Hıdırellez bayramı bu yıl hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak?

Baharın gelişini müjdeleyen hıdırellez ne zaman ve dileği ne zaman yapılır merak ediliyor. Özellikle deniz kenarlarında, tepelerde veya yeşillikler içinde toplanarak ateşler yakılır ve dilekler tutulur. Hıdırellez gecesi geçmişiyle geleceği buluşturan bir ritüeldir ve toplumlar arasında önemli bir kültürel miras olarak yaşatılmaktadır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez ne yapılması gerekir? Detaylar haberimizdedir…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024?

Hıdırellez 5 Mayıs Pazar günü başlıyor ve 6 Mayıs Pazartesi günü bitiyor. Her sene yoğun ilgi ile kutlanan Hıdırellez bu sene yine coşku ile kutlanıyor. Buna göre Hıdırellez 2024 yılında 5 Mayıs Pazar günü başlamaktadır. 6 Mayıs Pazartesi günü sona ermektedir.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellezde 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Bismillahirrahmanirrahim: Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerem kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah / Yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen / Kulla misafirsin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır / Deryada erdim murada / Amin.