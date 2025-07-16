Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır?

Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır?
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ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasında sorulan "Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangileri eş anlamlıdır?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekti.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bu kelimeler arasında gerçekten eş anlamlı olanlar var mı? "Hapşırık ve aksırık eş anlamlı mı?" sorusu özellikle yarışma sonrası internet üzerinde sıkça aratılmaya başlandı. Peki, Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır? İşte cevabı...

HIÇKIRIK, ÖKSÜRÜK, HAPŞIRIK, AKSIRIK KELİMELERİNDEN HANGİ İKİSİ EŞ ANLAMLIDIR?

"Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık" kelimeleri arasında yapılan karşılaştırmada, yalnızca hapşırık ve aksırık kelimelerinin eş anlamlı olduğu görülmektedir. Her iki kelime de aynı fizyolojik durumu yani burun içindeki sinirlerin uyarılması sonucu gerçekleşen ani ve istemsiz solunum tepkisini tanımlar.

Hapşırık, genellikle kullanılan Türkçe bir kelimedir.

Aksırık ise daha çok edebi metinlerde ya da eski Türkçede kullanılan bir eş anlamlısıdır.

Her ikisi de aynı refleksi ifade ettiği için bu kelimeler eş anlamlı kabul edilir.

Bu nedenle, yalnızca hapşırık ve aksırık eş anlamlı kelimelerdir; diğerleri farklı anlamlara gelir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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