Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Hiçbir' doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre hiçbir nasıl yazılır? Hiçbir kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Hiçbir kelimesi nasıl yazılıyor tüm detaylarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Doğru yazılışı : Hiçbir (Bitişik yazılır)

Hiçbir (Bitişik yazılır) Hatalı yazılışı : Hiç bir

Hiçbir birleşik yazılmaktadır . Türk Dil Kurumu'na göre "Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz" anlamına gelen hiçbir kelimesi birleşik yazılmaktadır. Yani kelime "hiç bir" bu şekilde ayrı yazılmak, "hiçbir" buradaki gibi birleşik yazılır.

TDK'nın sitesinde hiçbir kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Hiçbir ile ilgili örnek sözler ve cümleler:

- "Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - Nazım Hikmet

- Hiçbir çocuk üzülmesin diye bunları yapıyorum.

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.