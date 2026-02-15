Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı

İstanbul Avcılar'da eğlenmek için gittikleri mekanda önlerine gelen 13 bin 500 liralık çerez hesabına itiraz eden üç arkadaşın gecesi hastanede bitti. Hesap ödendikten sonra masada tek kalan İbrahim Halil Yıldız, mekan çalışanlarının saldırısına uğradığını öne sürdü.

13 BİNLİK ÇEREZ HESABI 2 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

İddiaya göre, Avcılar'da bir eğlence mekanına giden üç arkadaş, masalarına gelen çerez tabağı için çıkarılan 13 bin 500 liralık hesapla karşılaştı. Rakamın yüksek olduğunu belirterek itiraz eden arkadaşlar, yapılan görüşmenin ardından tutarı 1.900 TL'ye düşürüp ödemeyi yaptı.

HESABI ORTAK ÖDEDİLER, DAYAĞI TEK BAŞINA YEDİ

Ancak ödeme sonrasında masadan birinin garsona küfür etmesi üzerine tartışma büyüdü. Yıldız'ın anlatımına göre arkadaşlarından biri tuvalete, diğeri ise telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıktı. Bu sırada masada tek başına kalan Yıldız, mekan çalışanlarının saldırısına uğradı.

"BANA SİLAH KABZASI, KASK VE SOPAYLA SALDIRDILAR"

Show Haber'in haberine göre; yaşadıklarını anlatan İbrahim Halil Yıldız, "Sabahın dördünde kendi aramızda bir mekana gidelim diye anlaştık. Mekana giriş yaptığımızda bize 4 bin 500 lira fiyat verdi. Bizde bu parayı ödeyerek masamıza geçtik Bir arkadaşım masaya çerez söyledi. Masamıza 13 bin 500 liralık bir adisyon geldi. Biz de bu adisyona itiraz ettik. Bize 1.900 liralık bir hesap çıkardılar ve biz de ödedik. Ondan sonra masamızdan bir arkadaşımız garsona küfretti. Arkadaşlarımdan biri tuvalete gitti, biri dışarı telefonla konuşmaya gidince beni masada tek buldular. Bana silah kabzası, kask ve beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar" dedi.

Saldırı sonucu ciddi şekilde yaralandığını belirten Yıldız, "Elmacık kemiğim ve burnum kırıldı. Gözümü hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

"BİR BUÇUK AYDIR EVDEN ÇIKAMIYORUM"

Olay sonrası hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın bir süredir evden çıkamadığı öğrenildi. Yaklaşık bir buçuk aydır iyileşmeye çalıştığını söyleyen Yıldız, kendisini darp eden mekân çalışanlarından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.