Gündemde yer alan konuların başında Heimlich manevrası geliyor. Vatandaşlar, Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Heimlich manevrası uygulamalı videolu anlatımı var mı? merak ediyor. Heimlich manevrası ile ilgili detaylar haberimizde...

Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Hava yolu tıkanıklığı sırasında uygulanan ilk yardım yöntemi olan heimlich manevrası son günlerde sıkça aratılıyor. Hava yolu tıkanması, tam veya kısmi tıkanma olarak ikiye ayrılır. Peki, Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Heimlich kimdir?

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Heimlich Manevrası, hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tam tıkanması sonucu uygulanan ilk yardım yöntemidir. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Öksürür,

Nefes alabilir,

Konuşabilir.

Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

Tam tıkanma belirtileri

Nefes alamaz,

Acı çeker, ellerini boynuna götürür,

Konuşamaz,

Rengi morarmıştır.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

Bir diğer deyişle karına bası uygulaması olan heimlich manevrası için öncelikle bilinci yerinde ve tam tıkanıklık varsa;

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,

Hastanın yanında veya arkasında durulur,

Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır,

Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına ( kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur,

Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur,

Tıkanıklık açılmadıysa heimlich manevrası yapılır;

Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır,

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,

Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur,

Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır,

Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır,

Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

Tıbbi yardım istenir (112),

Temel yaşam desteği uygulanır.

Bilincini kaybetmiş(=bilinci kapalı) kişilerde Heimlich Manevrası

Hasta yere yatırılır, yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur,

Tıkanma açılmadığı takdirde hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir,

Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur,

Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine konur,

Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır,

Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir,

Tıbbi yardım istenir (112),

Bu hareketi 5–7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar ya da yardım gelinceye kadar devam edin,

Bu tür olgularda havayolu tıkanıklığından şüphelenildiğinde, ilkyardımcılar Temel Yaşam Desteği uygulamalarını yapacaklardır. Kurtarıcı nefes verdikten sonra hava gitmiyorsa tıkanıklık olduğu düşünülür, ilkyardımcı ağız içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmeli, yabancı cisim görüyorsa çıkarmalıdır.

ebeklerde tam tıkanıklık olan hava yolunun açılması (*):

Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır,

Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,

Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,

5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur,

Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,

Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,

Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur,

5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üs kısmına baskı uygulanır,

Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,

Tıbbi yardım istenir (112).

HENRY HEİMLİCH KİMDİR?

Henry Yehudah Heimlich, (3 Şubat 1920 – 17 Aralık 2016) Yahudi kökenli Amerikalı göğüs cerrahı ve tıp araştırmacısı. 1974'te Acil Tıpta devrim etkisi yaratan, boğulmayı durdurmak için karın boşluğu itme manevrası olarak tanımlanabilecek Heimlich manevrasının yaratıcısı.

Heimlich, Mary ve Phillip Heimlich'in oğlu olarak 1920'de Wilmington, Delaware'de doğdu. Baba tarafından büyükanne ve babası Avusturya-Macaristan'dan BD'ye göçen Aşkenazi Yahudileriydi. Anne tarafından büyükanne ve babası ise Rusya'dan göçen Aşkenazi Yahudileriydi. 1937'de New Rochelle Lisesi'nden (NY) ve 1941'de BA ile Cornell Üniversitesi'nden (aynı zamanda Cornell Büyük Kırmızı Yürüyüş Bandosun'da davul çalma misyonu verildi) mezun oldu.