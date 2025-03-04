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HBO Türkiye'de ne zaman yayına başlıyor? HBO MAX ücretli mi olacak?

HBO Türkiye'de ne zaman yayına başlıyor? HBO MAX ücretli mi olacak?
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Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD), Max'in 15 Nisan'da Türkiye piyasasına sürüleceğini duyurdu. Yerel hikâye anlatma gücünü, daha da zengin bir içerik yelpazesiyle birleştirecek olan BluTV, artık Max olarak hizmet sağlayacak. HBO Türkiye'de ne zaman yayına başlıyor? HBO MAX ücretli mi olacak?

BluTV kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişmenin tarihi açıklandı. Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu olan 'Max' 15 Nisan'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak. Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamaya göre, BluTV, küresel bir platform olan Max'e dönüşecek.

HBO TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke, Max'in küresel yolculuğunda, Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gördüklerini söyleyerek, "Max'i 15 Nisan'da ülke genelinde piyasaya sunmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV'nin en iyi içeriklerini, Max'in global içeriklerini gelişmiş küresel platformuyla birleştirerek, sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda abonelere çok daha fazla seçenek sunuyoruz. Bu gelişmeyi, BluTV'yi Warner Bros. Discovery'nin küresel portföyüne tam olarak entegre etme açısından önemli ve heyecan verici bir dönüm noktası olarak tanımlıyoruz" açıklamalarını yaptı..

Türkiye, dünya çapında 116,9 milyon aboneye sahip olan Max'in faaliyet göstereceği 77. ülke ocak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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