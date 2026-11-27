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Kanal D'nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet için alınan final kararına, dizinin oyuncularından Emin Günenç tepki gösterdi. Dizide Simay'ın eski sevgilisi karakterini canlandıran Günenç, kararın reklam gelirleri yüzünden alındığını söyledi ve bütçede ilk fedakârlığı yapan tarafın kendi ekipleri olduğunu hatırlattı.

Sözcü'nün de aktardığı açıklamasında Günenç, dizinin reytingini örnek gösterdi: "Reklam olayları yüzünden dizi final kararı aldı. Halbuki sette ilk indirimi yapan ekip bizdik. Reytingimiz 4,90 civarında, bizden daha kötü reytingi olan işler devam ediyor. Bu karar neden alındı anlam veremedik."

13. BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDECEK

Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Haysiyet'in, düşük reklam geliri ve bütçe sorunları nedeniyle 13. bölümüyle final yapacağı kısa süre önce duyurulmuştu. Kararın ardından dizinin yayın günü de değişti: Salı akşamları ekrana gelen yapım artık perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz ise 1 Aralık'tan itibaren salı kuşağına yerleşecek.

Final kararı, dizinin reyting listelerinde gerilediği bir döneme denk geldi. Haysiyet, 24 Kasım Salı akşamının ölçümlerinde AB grubunda bir hafta önceki 3. sırasından 9. sıraya inmişti.

KEREM ALIŞIK: VEDA ETMİYORUZ

Dizinin başrol oyuncusu Kerem Alışık da setin son gününden bir paylaşım yaptı. Pasta kesilen anın fotoğrafını sosyal medya hesabındaki hikâyesine ekleyen Alışık, ekibe, senaristlere, yönetmene, yapımcılara ve izleyicilere teşekkür etti. "Haysiyet'i haysiyetiyle bitiriyoruz" diye başlayan paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Veda etmiyoruz, aslında çünkü veda gözle sevenlerin işi, gönül ile sevenler veda etmezler."

Dizide Suzan karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar ise karakteri hayatını kaybettiği için projeden daha önce ayrılan Asir Gündoğdu'nun setin son gününde kendilerini ziyaret ettiği anları paylaştı.