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Haymana'da deprem mi oldu? 9-10 Şubat Ankara Haymana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

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Haymana'da deprem mi oldu? 9-10 Şubat Ankara Haymana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Peki, Haymana'da deprem mi oldu? 9-10 Şubat Ankara Haymana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 9 Şubat Perşembe günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Haymana'da deprem mi oldu? 9-10 Şubat Ankara Haymana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21: 49'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kaydedildi.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Haymana Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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