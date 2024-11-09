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Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu

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Fatih'te çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Bir kişinin hayali düşmanıyla çatışıp yaralandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde çekilen bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir gencin hayali düşmanıyla çatışıp yaralandığı anlar yer aldı.

Genç bir şahsın önce çöp kovasının arkasında hayali düşmanıyla çatıştığı, sonrasında yanındaki arabanın arkasında yaralı bir şekilde oturduğu görüldü.

Görüntülere bazı sosyal medya kullanıcıları "Allah ıslah etsin bunları", "Ne güzel eğleniyor" gibi yorumlar yaptı.

Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Sosyal Medya
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