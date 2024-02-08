Üye Girişi
Haberler

Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Hatay'da inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi ve teslim tarihi hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ' Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Hatay'da inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi ve teslim tarihi hakkında bilgi verildi. Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Detaylar haberimizde...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 konutun kurasının bu ay içerisinde çekilmesi bekleniyor.

Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kura sonuçları e- devlet üzerinden sorgulatılabilir.

KONUT SORGULAMA LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

6 Şubat Depremi Malatya Deprem Hatay Gündem Gündem Emlak Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title