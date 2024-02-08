Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ' Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Hatay'da inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi ve teslim tarihi hakkında bilgi verildi. Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Detaylar haberimizde...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 konutun kurasının bu ay içerisinde çekilmesi bekleniyor.

KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kura sonuçları e- devlet üzerinden sorgulatılabilir.

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