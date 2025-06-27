Hasharia öldü mü? Prens dizisinde Hasharia'ya ne oldu, ölecek mi?

Prens dizisinin sürükleyici senaryosunda yer alan bu karakterin akıbeti, dizi takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. "Hasharia öldü mü?" sorusuna yanıt arayanlar için Prens dizisinde yaşanan gelişmeler netlik kazanmaya başladı. Prenses Hasharia, Saksonya Prensi Philippe ile evlenirken yaşadığı olaylarla dizinin en çarpıcı sahnelerinden birine imza atıyor. Peki, Hasharia öldü mü? Prens dizisinde Hasharia'ya ne oldu?

HASHARIA ÖLDÜ MÜ?

Prens dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Sevilen karakter Hasharia, abisi Thenio tarafından trajik bir şekilde okla vurularak öldürüldü. İzleyicileri derinden sarsan bu sahne, dizinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Thenio'nun, kardeşi Hasharia'yı kendi elleriyle öldürmesi, Prens evreninde güç, ihanet ve aile bağlarının nasıl çatıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

PRENS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Prens – Giray Altınok

Kalesh – Serdar Orçin

Sion – Ceyda Düvenci

Anarkhia – Aslı Tandoğan

Thenio – Çağdaş Onur Öztürk

Hasharia – Derya Pınar Ak

Orion – Onur Özaydın

Larg – Bahadır Vatanoğlu

Köle – Canberk Gültekin

Elçi Sangu – Kerem Özdoğan

Kaptan Van Dijk – Çağlar Ertuğrul

Csillia – Ebru Şahin

Caren – Zeynep Tuğçe Bayat

Ursa – Şevket Süha Tezel

III. Vlad – Mert Doğan

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PRENS NASIL İZLENİR?

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