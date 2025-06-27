Hasharia öldü mü? Prens dizisinde Hasharia'ya ne oldu, ölecek mi?
Hasharia öldü mü? Prens dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Hasharia'nın başına gelenler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizide yaşanan olaylar sonrası "Prens dizisinde Hasharia'ya ne oldu?" sorusu gündeme oturdu.
Prens dizisinin sürükleyici senaryosunda yer alan bu karakterin akıbeti, dizi takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. "Hasharia öldü mü?" sorusuna yanıt arayanlar için Prens dizisinde yaşanan gelişmeler netlik kazanmaya başladı. Prenses Hasharia, Saksonya Prensi Philippe ile evlenirken yaşadığı olaylarla dizinin en çarpıcı sahnelerinden birine imza atıyor. Peki, Hasharia öldü mü? Prens dizisinde Hasharia'ya ne oldu?
HASHARIA ÖLDÜ MÜ?
Prens dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Sevilen karakter Hasharia, abisi Thenio tarafından trajik bir şekilde okla vurularak öldürüldü. İzleyicileri derinden sarsan bu sahne, dizinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Thenio'nun, kardeşi Hasharia'yı kendi elleriyle öldürmesi, Prens evreninde güç, ihanet ve aile bağlarının nasıl çatıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.
PRENS DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Prens – Giray Altınok
Kalesh – Serdar Orçin
Sion – Ceyda Düvenci
Anarkhia – Aslı Tandoğan
Thenio – Çağdaş Onur Öztürk
Hasharia – Derya Pınar Ak
Orion – Onur Özaydın
Larg – Bahadır Vatanoğlu
Köle – Canberk Gültekin
Elçi Sangu – Kerem Özdoğan
Kaptan Van Dijk – Çağlar Ertuğrul
Csillia – Ebru Şahin
Caren – Zeynep Tuğçe Bayat
Ursa – Şevket Süha Tezel
III. Vlad – Mert Doğan
PRENS ÜCRETSİZ İZLENİR Mİ?
Max Türkiye zaman zaman ücretsiz deneme süresi sunar. Eğer platforma daha önce üye olmadıysanız, bu promosyonlardan faydalanarak Prens dizisini ücretsiz izleme şansını yakalayabilirsiniz.
PRENS NASIL İZLENİR?
Prens 3. sezon full HD izleme linki, sadece resmi yayın platformu olan Max Türkiye (eski adıyla BluTV) üzerinden erişilebilir.