ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü içi İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ, 16. YÜZYILDA BATI AVRUPA'YA İSTANBUL'DAN GÖTÜRÜLDÜĞÜ İÇİ İNGİLİZCE, FRANSIZCA VE İSPANYOLCADAKİ ADINI TÜRKÇEDEN ALMIŞTIR?

B: Köpeğini evde bıraktığında ağlayanlar

C: Köpeğinin doğum gününü kutlayanlar

A: İlk buluşmaya köpeğini de götürenler

D: En çok fotoğrafladığı, köpeği olanlar

Cevap: