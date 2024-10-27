Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorunun cevabı merak ediliyor. Bu sezon, yarışmacıların verdikleri yanıtlar ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler, bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için adeta sabırsızlanıyor. Peki, Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? İşte cevabı!

HANGİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN KADIN SAYISI DİĞER ÜÇÜNDEN DAHA FAZLADIR?

A) Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

B) Nobel Fizik Ödülü

C) Nobel Kimya Ödülü

D) Nobel Ekonomi Ödülü

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.