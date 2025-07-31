Hangi ilin belediyesi büyükşehir belediyesi değildir?

Hangi ilin belediyesi büyükşehir belediyesi değildir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Bilgiyle eğlenceyi harmanlayan yarışma, izleyicilere adeta yarışmanın bir parçası olma deneyimi sunuyor. Peki, Hangi ilin belediyesi büyükşehir belediyesi değildir? Hangi ilin belediyesi büyükşehir belediyesi değildir?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki,Hangi ilin belediyesi büyükşehir belediyesi değildir?

HANGİ İLİN BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEĞİLDİR?

A: Ordu

B: Malatya

C: Denizli

D: Çanakkale

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı

Yeni tarih belli oldu! Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Avrupa'dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz

Avrupa ülkelerinin Filistin kararlarına Erdoğan'dan ilk yorum
AK Partili Güler'den Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt: Nezakete davet ediyorum

Komisyon krizi! AK Partili Güler'den Özgür Özel'e çok sert yanıt
Feyza Civelek, müstehcen partilerle tanınan Ferhat Günay'la birlikte görüntülendi

Müstehcen partilerin skandal ismiyle yakalandı! Açıklaması daha bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.