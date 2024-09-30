Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ İKİSİ TARİHÎ KAYITLARA GÖRE BİRBİRİYLE HİÇ KARŞILAŞMAMIŞ, YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEMİŞTİR?

A: Adolf Hitler ve Benito Mussolini

B: Winston Churchill ve Josef Stalin

C: Josef Stalin ve Adolf Hitler

D: Benito Mussolini ve Francisco Franco

Cevap:

.