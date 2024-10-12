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Hangi bakanlar değişecek?

Hangi bakanlar değişecek?
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Kabine değişecek mi, merak ediliyordu. Gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği sinyalini verdi. Peki, Hangi bakanlar değişecek? Kabinede hangi bakan ya da bakanlar değişecek? Detaylar...

Hangi bakanlar değişecek? Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği sinyalini verdi. Peki, Hangi bakanlar değişecek? Kabine değişecek mi? İşte detaylar...

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin sinyalini vermesinin ardından tüm gözler gidecek ve gelecek isimlerin kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

Hangi bakanlar değişecek?

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kabinede hangi isimlerin değişebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Kulislerde; son dönemlerde eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

BOMBA KASIM GÜLPINAR İDDİASI

Tarım ve Orman Bakanı'nın değişeceği iddiaları akıllara Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'ın istifa sürecinde AK Parti ile masaya oturduğu ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi karşılığında Tarım Bakanı'nı belirlerken kendisine danışılmasını istediği öne sürülmüştü.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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