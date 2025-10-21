Haberler

Hamsi kilosu ne kadar? Hamsi fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

Hamsi kilosu ne kadar? Hamsi fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?
Ordu'da balık tezgahlarında son günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle kıyıya dönünce fiyatlar geriledi. Hamsinin tezgahlardaki bolluğu vatandaşın yüzünü güldürürken, mezgit ve istavrit de en çok tercih edilen diğer türler arasında yer alıyor. Balıkçılar, özellikle hamsi avının yeniden artmasıyla birlikte fiyatların düşmeye devam edebileceğini belirtiyor. Peki, Hamsi kilosu ne kadar 2025? Detaylar...

Hamsi kilosu ne kadar 2025? Ordu'da balık tezgahlarında hamsi yeniden bol miktarda görülmeye başlandı. Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları hamsilerle kıyıya dönerek satışlarda hareketlilik oluşturdu.

HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR?

Ordu'da balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 70 liradan satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta 100 ila 150 lira arasında satılan hamsi, son günlerde artan avlanma miktarıyla birlikte fiyat düşüşü yaşadı. Balıkçılar, denizden bol miktarda hamsi çıkmasının fiyatları doğrudan etkilediğini belirtiyor. Kent genelinde tezgahlarda yoğun bir ilgi gören hamsi, vatandaşların da en çok tercih ettiği türlerin başında geliyor.

Balıkçılar, hamsinin yanı sıra tezgahta en çok mezgit ve istavritin satıldığını ifade ediyor. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, hamsi avının yeniden artmaya başlamasıyla fiyatların da gerilediğini söyledi. Arslantürk, hamsinin bollaştıkça fiyatının düşmeye devam edebileceğini dile getirdi. Kentte hamsi 70 liradan, mezgit 200 liradan, barbun 150 liradan ve istavrit ise 100 liradan alıcı buluyor.

HAMSİ FİYATLARI 2025

Karadeniz'de av sezonunun sürmesiyle birlikte Ordu kıyılarında hamsi bolluğu devam ediyor. Balıkçılar, denizden döndüklerinde tezgahların hamsiyle dolduğunu, bunun da fiyatların düşmesinde etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 150 liraya kadar çıkan hamsi, şu anda 70 liradan satışa sunuluyor. Bu durum, hem balıkçılar hem de tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hamsinin yanı sıra tezgahlarda en çok talep gören diğer balık türleri arasında mezgit ve istavrit yer alıyor. Vatandaşlar, fiyatların düşmesiyle birlikte daha fazla balık tüketme imkânı buluyor. Balıkçılar ise av miktarının yüksek seyretmesi halinde fiyatların bir süre daha bu seviyede kalabileceğini belirtiyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
