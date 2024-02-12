Haluk Levent aday mı oluyor? Haluk Levent Hatay'dan aday olacak mı?

CHP Hatay için aday arayışında mı? Haluk Levent gönderilen teklifi ret mi etti? Yerel seçimlere az bir süre kala Hatay adayı Lütfü Savaş ile büyük tepki çeken CHP, deprem döneminde adı sıkça anılan Haluk Levent'e teklif gönderdi. İsmail Saymaz'ın aktarımına göre Haluk Levent bu teklifi kabul etmedi. Haluk Levent bu konu hakkındaki paylaşımında ne söyledi? Haluk Levent Hatay'dan aday olacak mı? İşte detaylar…

HALUK LEVENT ADAY MI OLUYOR?

31 Mart yerel seçimlerine 47 gün kala siyasi arenada hararet artıyor. Bu süreçte gündeme gelen konulardan biri de CHP'nin deprem bölgesi Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi oldu. Bu kapsamda asrın felaketini yaşayan depremzedeler bir araya gelerek, CHP'nin bu kararını protesto etti. Tepki çeken hamle sonrasında parti yönetiminin bu kararı gözden geçireceği iddia edildi. Olayın sıcaklığı sürerken Sözcü yazarı İsmail Saymaz bir başka tartışmanın kapısını araladı. İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, deprem döneminde en çok adı duyulan isimlerden biri olan Haluk Levent'e teklif götürüldü. CHP, Hatay'da aday olması için Haluk Levent'e teklifte bulundu. Saymaz'ın aktardığı detaylara göre, üç gün önce CHP'nin 3 gün önce teklif yolladığı şarkıcı "AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek kabul etmedim" ifadelerini kullandı. Bir diğer yandan Haluk Levent, kendi sosyal medya hesabından da konuya dair bir paylaşımda bulundu. Levent bu paylaşımında da, "Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin" vurgusunu yaptı.