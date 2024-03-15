Halit Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Dicle Belediye Başkan adayı Halit Aydın kaç yaşında, nereli?
Halit Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Halit Aydın kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Dicle Belediye Başkan adayı olan Halit Aydın hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Halit Aydın'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Halit Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Dicle Belediye Başkan adayı Halit Aydın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HALİT AYDIN KİMDİR?
Halit Aydın, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Dicle Belediye Başkan adayı Halit Aydın inşaat mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.