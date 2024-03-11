31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Ak Parti'nin Belediye Başkan adayları tanıtılmıştı. Adana- Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Belediye Başkan adaylarının hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Halil Nacar kimdir? AK Parti Adana- Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar kaç yaşında, nereli?

HALİL NACAR KİMDİR?