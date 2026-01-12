Haberler

Haldun Dormen entübe edildi

Haldun Dormen entübe edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi.

  • Haldun Dormen, 5 Ocak'tan bu yana enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.
  • Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının solunumunu desteklemek için entübe edildiğini duyurdu.
  • Haldun Dormen, 7 Ocak'ta sosyal medyadan tedavisinin olumlu seyrettiğini belirtti.

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 5 Ocak'tan bu yana özel bir hastanede tedavi görüyor.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda babasının entübe edildiğini duyurdu.

Sevenlerine üzücü haberi veren oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullandı.

"TEDAVİM OLUMLU SEYREDİYOR" DEMİŞTİ

7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve ozenlyle devam etmektedir. Ilginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yaşayacağı kadar yaşamış. Bugün yoğun bakım, yarın yokum bakın olur.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Parasızlıktan maça çıkamadılar