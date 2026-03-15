Hakkâri-Çukurca kara yoluna çığ düştü! Sürücüler yolda kaldı

Hakkâri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkâri- Çukurca kara yolunun Doğanlı köyü civarında çığ düştü. Kar kütlesinin yolu kapatması üzerine bölgede seyir halinde olan bazı araçlar mahsur kaldı.

ÇIĞ DÜŞTÜ, YOL KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak ve yolda kalan sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için çalışma başlattı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin çığ temizleme ve yol açma çalışmaları sürerken, sürücülerden dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

YOLUN SON HALİ KAMERALARDA

Öte yandan çığ sonrası yolun son hali de kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin yolu açmak için yaptıkları çalışmalar da yer aldı.