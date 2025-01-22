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76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
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Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI! Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI! Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)
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Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı! 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar!

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakacaklarını merak ediyor. ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024-Adalet Bakanlığı Sınav (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak.

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI! Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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