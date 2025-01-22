HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI! Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve Savcılık sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarına nasıl ve nereden bakacaklarını merak ediyor. ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024-Adalet Bakanlığı Sınav (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak.

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