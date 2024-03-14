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Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli?

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Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı olan Hakan Yıldırım Semizel hakkında merak edilenler. Semizel'in yaşı, nereli olduğu ve diğer bilgileri.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan adayı ise Hakan Yıldırım Semizel. Hakan Yıldırım Semizel,kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAKAN YILDIRIM SEMİZEL KİMDİR?

Hakan Yıldırım Semizel, Susurluk'un Yıldız Köyü'nde doğdu. İlkokul eğitimini Yıldız Köyü'nde tamamladıktan sonra ortaokulu Susurluk'ta okudu. Daha sonra İzmir'de bulunan İnönü Lisesi'ne devam etti. Lisans eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel kariyerine Susurluk Şeker Fabrikası'nda Bakım Onarım Şefi olarak başladı ve bu görevde çalıştı. Hakan Yıldırım Semizel, Eczacı Şenay Semizel ile evlidir ve 25 yıllık bir evlilikleri vardır. Evliliklerinden 22 yaşında bir oğulları bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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