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Hakan Bahçetepe kimdir? Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Hakan Bahçetepe biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kimdir ve Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli?

Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Hakan Bahçetepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Hakan Bahçetepe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Hakan Bahçetepe 1988 yılında, Gaziosmanpaşa'da doğdu. Aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olan Bahçetepe, ilkokul ve liseyi Gaziosmanpaşa'da tamamladı. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimine başladı.

Lise ve üniversite öğrencisiyken en büyük hobisi olan futbolla iç içe bir hayat yaşayan Hakan Bahçetepe, okuduğu okulların futbol takımlarında yer alarak sporu hayatının merkezinde tuttu.

Çalışma hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yer alan Emirağa Çarşısı'ndaki babasının esnaf dükkanında başlayan Bahçetepe, 2015 yılından bu yana kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Gaziosmanpaşa'da ikamet etmektedir ve evlidir.

Gençlik kollarında aktif siyasete başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olan Hakan Bahçetepe, bu görevini sürdürmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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