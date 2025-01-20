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Hacı Sabancı'nın oğlu kim?

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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın adı, babalık davasıyla gündeme geldi. Hacı Sabancı babalık davası sonucunda, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesiyle yüzde 99.99 olasılıkla kesinleşti. Peki, bu durum Sabancı ailesi üzerinde nasıl bir etki yaratacak?

Sosyetenin tanınmış ismi Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak, Fatma D. isimli kadının iddiaları üzerine açılan Hacı Sabancı babalık davası kamuoyunun dikkatini çekti. Sonuçlanan dava, magazin ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. 2021 yılında sosyal medyada tanıştığı Fatma D. ile ilişki yaşadığı iddia edilen Hacı Sabancı'nın, bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı. Peki, Hacı Sabancı'nın oğlu kim?

HACI SABANCI'NIN OĞLU KİM?

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Fatma D. adlı kadın, 4 yaşındaki çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürdü. Bu iddialar sonrası mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan DNA testi yapılmasını talep etti. Hacı Sabancı babalık davası ile ilgili alınan bu karar, büyük bir ilgiyle takip edildi.

DNA SONUCU AÇIKLANDI MI?

Yapılan DNA incelemesi sonucunda, Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu yüzde 99.99 olasılıkla kesinleşti. Bu bulgu, mahkemenin davayı karara bağlamasında belirleyici rol oynadı. Sosyal medya ve magazin basını, bu gelişmeyi yakından izledi.

Dava sürecinde, Fatma D.'nin iddialarını destekleyen belgeler ve Hacı Sabancı'nın evliliği sırasında bu durumun yaşanmış olması, konuyu daha da çarpıcı hale getirdi. Hacı Sabancı babalık davası sonucu, sosyetenin dikkatlerini bu konuya yöneltti.

Hacı Sabancı'nın oğlu kim?
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