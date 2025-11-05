Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?

Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişinin katılımıyla yapılan hac kuralarının sonuçları açıklandı. Hac adayları, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Ancak birçok kişi, yedek kura çekimlerinin tarihini merak ediyor. Peki, hac yedek kuraları hangi tarihte yapılacak?

HAC KURASI SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı hac kura sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Bu yıl başvurusunu yenileyen ve ön kayıt yaptıran toplam 1 milyon 799 bin 835 adayın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi, noter huzurunda yapıldı.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE HAC TAKVİMİ

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Hac kesin kayıt işlemleri 11-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adayların kutsal topraklara gidişleri 18 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında, dönüşleri ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, sonuçların tüm hacı adayları için hayırlara vesile olmasını diledi. Arpaguş, hac ibadetinin İslam'ın temel şartlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Peygamber Efendimiz, İslam'ın beş esasından birinin hac olduğunu bildirmiş ve bu ibadetin nasıl yerine getirileceğini bizzat yaşayarak Müslümanlara öğretmiştir." ifadelerini kullandı.

HAC YEDEK KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yedek hac kuralarına ilişkin tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair duyuru yapması bekleniyor.