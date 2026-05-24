Haberler

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’da tansiyon yükseldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, CHP Genel Merkezi önünden aktardığı son gelişmelerde polis ekiplerinin tebligat için binaya geldiğini, ancak kapıların kapalı olması nedeniyle içeri giremediğini bildirdi.

  • Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için emniyet ekiplerine talimat verdi.
  • Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için bina önüne geldi ancak kapılar kapalı olduğu için içeri giremedi.
  • CHP Genel Merkezi önünde kalabalık toplandı ve gerginlik arttı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararı uygulansın” çağrısının ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

Valilik, emniyet ekiplerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

HABERLER.COM ANKARA TEMSİLCİSİ SAHADAN AKTARDI

Gelişmelerin ardından polis ekipleri CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için bina önüne geldi. Ancak ekiplerin tebligatı iletmek için geldiği sırada kapıların kapalı olduğu ve polislerin içeri giremediği öğrenildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de CHP Genel Merkezi önünde gündemin nabzını tuttu. Güzel, genel merkezin önünden yaptığı aktarımlarla Ankara’daki sıcak gelişmeleri anbean takip etti.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİNLİK YÜKSELDİ

Alandan gelen görüntülerde CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın toplandığı görüldü. Bölgede bekleyiş sürerken, yaşanan gelişmeler nedeniyle gerginliğin arttığı dikkat çekti.

Valiliğin emniyete verdiği tahliye talimatının ardından polis ekipleri bina önüne geldi. Ekiplerin elindeki demir kesme bıçaklarının bulunduğu görüldü. 

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk açıklama: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Polis memurlarının duruşlarına bakılırsa karşılarına çıkanı çabucak alt etme düşüncesindeler. Genel merkez bugün ehline teslim edilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 24 ölü, 82 yaralı

Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: 24 ölü, onlarca yaralı var
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı