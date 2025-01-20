Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Şener Şen

Adile Naşit

Ahmet Sezerel

Şevket Altuğ

Sıtkı Akçatepe

Akil Öztuna

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı
img

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.