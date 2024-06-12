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GUSÜL ABDESTİ (boy abdesti) NASIL ALINIR? Gusül abdesti adımları neler?

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GUSÜL ABDESTİ (boy abdesti) NASIL ALINIR? Gusül abdesti adımları neler? Gusül abdesti, belli durumlarda farz olan ve tüm vücudu temizleyen bir ibadettir. Bu abdestin nasıl alınacağına dair detaylı bilgilere ihtiyacınız varsa, doğru yerdesiniz. İşte, gusül abdestinin nasıl alınacağına dair adım adım anlatım ve bu abdestin gerekliliği hakkında her şey.

Gusül abdestinin nasıl alındığı, hangi adımların izlenmesi gerektiği sık sık araştırılan konular arasında. Bu konu hakkında Diyanet'in açıklaması da merak ediliyor. GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR? Gusül abdesti adımları neler?

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan açıklamaya göre; Gusletmek isteyen kişi, niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda herhangi bir necaset veya maddi kirlilik varsa bunları temizler ve avret yerlerini yıkar. Ardından sağ eliyle üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonrasında vücudunun her tarafını iyice yıkar. Eğer gusledilen yerde su birikiyorsa, en son olarak ayaklarını yıkayarak guslünü tamamlar.

Gusül abdesti almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Gusül abdesti almak için niyet etmek önemlidir. Kalbinizden gelen samimi bir niyetle gusül abdesti almaya karar verin.
  • Elleri bileklere kadar su ile yıkayın. Ellerinizi iyice ovuşturarak temizlenmesini sağlayın.
  • Cinsel organı ve çevresini temizleyin.
  • Normal abdest alın. Yani ağzınızı, burnunuzu yıkayın ve yüzünüzü meshedin. Sonra da sağ ve sol kollarınızı dirseklerle birlikte yıkayın.
  • Başınızı ve boynunuzu üç kez su ile yıkayın. Saçlarınızın her bir tutamını ıslatın ve suyun her tarafına ulaşmasını sağlayın.
  • Vücudunuzu baştan aşağıya doğru yıkayın. Bu yıkama sırasında herhangi bir yerinizi ihmal etmeyin ve bütün vücudunuzu su ile temas ettirin.
  • Ayaklarınızı dirseklerle birlikte yıkayın. Bu adımda ayak parmaklarınızı da aralarını açarak yıkamayı ihmal etmeyin.

Bu adımları tamamladıktan sonra gusül abdesti almış olursunuz. Gusül abdesti sadece cinsel ilişki veya cünüp olma durumunda değil, ayrıca adet dönemi sonrası veya hayız kanamaları sonrası da alınır. Gusül abdesti alırken niyet etmek ve bütün vücudu temizlemek önemlidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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