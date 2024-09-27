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Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir?

Guniess Dünya Rekorlar'ına göre
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27 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir?, sorusu soruldu. Peki Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? sorusu cevabı ne?

GUNİESS DÜNYA REKORLAR'INA GÖRE "YAŞAYAN EN UZUN BOYLU KADIN OLAN SAFRANBOLULU RUMEYSA GELGİ'NİN BOYU KAÇ SANTİMETREDİR?

• A-)195

• B-)205

• C-)215

• D-) 225

Cevap: 215

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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