Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

 Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de darbe mi oluyor? Son Dakika Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kararın, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla alındığını duyurdu. Peki, Güney Kore'de neler oluyor, neden sıkıyönetim ilan edildi?

Güney Kore'de neler oluyor? Son Dakika Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kararın, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla alındığını duyurdu. Peki, Güney Kore'de neler oluyor? Detaylar!

GÜNEY KORE'DE NE OLUYOR?

Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe gösteren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan etti. Yeol, devlet karşıtı unsurların ortadan kaldırılacağını belirtirken, ülkede parlamento kapatıldı, milletvekillerinin meclis binasına giremediği belirtildi. Tüm siyasi parti, medya, yayıncılık faaliyetlerinin yasaklandığı ülkede savunma bakanlığı da orduya, "Teyakkuzda olun" çağrısı yaptı.

Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi

Asya ülkesi Güney Kore'den gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.

Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum. Karar anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." dedi.

Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Yoon, muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne sürdü.

Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi

Sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği ifade ediliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi.

Ülkenin ana muhalefet partisi, sıkıyönetim kararının ardından milletvekillerine seslenerek acil toplantı için Ulusal Meclis'e gelmeleri çağrısında bulundu. Parlamento kapatılırken, milletvekillerinin giriş yapamadığı ifade edildi. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sen olsan ağlaman mı sözleri nedir? Asteroit nedir, özellikleri nelerdir? Asteroit yayını nerede, CANLI İZLEME linki var mı? Asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL? 2025 avukat maaşı ne kadar oldu? 2025 avukat maaşı kaç TL? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.