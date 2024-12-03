Güney Kore'de neler oluyor? Sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore'de neler oluyor? Son Dakika Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kararın, "komünist güçlerden" ülkeyi korumak amacıyla alındığını duyurdu. Peki, Güney Kore'de neler oluyor? Detaylar!

GÜNEY KORE'DE NE OLUYOR?

Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe gösteren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan etti. Yeol, devlet karşıtı unsurların ortadan kaldırılacağını belirtirken, ülkede parlamento kapatıldı, milletvekillerinin meclis binasına giremediği belirtildi. Tüm siyasi parti, medya, yayıncılık faaliyetlerinin yasaklandığı ülkede savunma bakanlığı da orduya, "Teyakkuzda olun" çağrısı yaptı.

Asya ülkesi Güney Kore'den gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.

Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum. Karar anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." dedi.

Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Yoon, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Yoon, muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne sürdü.

Sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği ifade ediliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi.

Ülkenin ana muhalefet partisi, sıkıyönetim kararının ardından milletvekillerine seslenerek acil toplantı için Ulusal Meclis'e gelmeleri çağrısında bulundu. Parlamento kapatılırken, milletvekillerinin giriş yapamadığı ifade edildi. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.