Güneş altında koruyucu tedbirler almadan vakit geçirmek, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Güneş yanığına diş macunu sürülür mü?

GÜNEŞ YANIĞINA DİŞ MACUNU SÜRÜLÜR MÜ?

Prof. Dr. Orhan Babuçcu, güneş yanıklarından korunmada ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şu bilgileri veriyor:

Güneş yanığı durumunda yaranın acısını alıp kişiyi rahatlatacağı düşüncesi ile yanık bölgesine yoğurt ve diş macunu sürülmesi son derece yanlış bir uygulamadır. Tıbbi etkisi bilinmeyen ve bakteri üremesine yol açabilecek bu maddelerin kullanımından mutlaka kaçınılması gerekmektedir. Bunun yerine doktorun önereceği ilaçlar ve uygulamalardan faydalanılmalıdır.