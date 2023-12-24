Güneş patlaması ne zaman olacak 2023? Güneş patlaması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

Güneş patlaması ne zaman olacak 2023? Sorusu, Güneş patlaması iddiaları nedeniyle bir süredir gündemde yer almakta ve merak edilmekte. Güneş patlamaları, iki ana türde ortaya çıkar: güneş lekeleri ve şüpheli alanlardan (koronal delikler, koronal kütle atılımları gibi) kaynaklanan olaylar Peki, Güneş patlaması ne zaman olacak 2023? Güneş patlaması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK 2023?

Nasa, son altı yılın en etkileyici güneş patlamasına ait olduğunu açıkladığı görselleri kamuoyuyla paylaştı. Güneş yüzeyinde meydana gelen yoğun patlamanın, Perşembe günü dünya üzerindeki bazı radyo iletişimini geçici olarak etkilediği belirlendi.

2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK?

Bazı bilim insanlarının açıklamalarına göre, Güneş fırtınası ve Güneş patlaması, öngörülen tarihten daha erken, 2024'ün başlarında Dünya üzerinde etkilerini gösterebilir. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü zaman çizelgesinden farklılık arz etmektedir. Güneş fırtınası, potansiyel olarak uydulara zarar verebilir, iletişim ve internet sistemlerinde kesintilere yol açabilir ve elektrikli cihazlara hasar verebilir.