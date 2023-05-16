Gümüşhane milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gümüşhane AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Gümüşhane'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gümüşhane milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gümüşhane AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
Gümüşhane milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Giresun'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Gümüşhane milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Gümüşhane AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Celalettin Köse
CHP Milletvekilleri
Musa Küçük