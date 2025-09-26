Haberler

Güllü düşme anı öncesi VİDEOSU! Güllü neden ve nasıl öldü?
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Güllü düşme anı videosu yayınlandı. Detaylar...

Güllü düşme anı! Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntülerde, Güllü'nün odadan çıkıp terasa gittiği, kısa süre sonra bağırış sesleri geldiği duyuldu. İşte ayrıntılar!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin 6. kattaki terasından düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki yeni görüntüleri çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntülerde, Güllü'nün odadan çıkıp terasa gittiği, kısa süre sonra bağırış sesleri geldiği duyuldu. Güllü'nün yakınlarının çığlıklarla evden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi: "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

