Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Güldür Güldür hangi kanalda?

9 askerimizin şehit olması sonrası TV'ler de şehitlerin anısına eğlence programlarını ekrandan çekmeye başladı. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Güldür Güldür Show dizisini de göremeyince Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Güldür

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KONUSU NE?

Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM YOK MU?

13 Ocak Cumartesi günü Show TV yayın akışında Güldür Güldür Show yer almadı.

Önümüzdeki hafta Cumartesi günü programın Show TV ekranlarında olması bekleniyor.