Üye Girişi
Haberler

Güldür Güldür final mi yapıyor? 15 Haziran Cumartesi Güldür Güldür final mi bitti mi? #128250

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür sona mı erdi? Güldür Güldür Show bitti mi final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? soruları gündemde yer alıyor. Güldür Güldür final mi yapıyor? Güldür Güldür final mi bitti mi?

Bugün yeni. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Güldür Güldür'ün , Güldür Güldür'ün final olup olmadığınıaraştırmaya başladı. Güldür Güldür final mi yapıyor? Güldür Güldür final mi bitti mi?

GÜLDÜR GÜLDÜR HAKKINDA

İlk bölüm yayın tarihi: 27 Şubat 2013 (Türkiye)

Kanal: FOX (HD) (2013); Show TV (HD) (2013-günümüz)

Güldür Güldür Show, BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu, ilk sezonu FOX'ta, 2. sezondan itibaren ise Show TV'de yayımlanan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. Eskiden her hafta, şimdilerde ara ara konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır.

GÜLDÜR GÜLDÜR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güldür Güldür Show bugün sezon finali ile ekrana geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Güldür Güldür Show Show Tv Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title