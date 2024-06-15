Güldür Güldür final mi yapıyor? 15 Haziran Cumartesi Güldür Güldür final mi bitti mi? #128250

Bugün yeni. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Güldür Güldür'ün , Güldür Güldür'ün final olup olmadığınıaraştırmaya başladı. Güldür Güldür final mi yapıyor? Güldür Güldür final mi bitti mi?

GÜLDÜR GÜLDÜR HAKKINDA

İlk bölüm yayın tarihi: 27 Şubat 2013 (Türkiye)

Kanal: FOX (HD) (2013); Show TV (HD) (2013-günümüz)

Güldür Güldür Show, BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu, ilk sezonu FOX'ta, 2. sezondan itibaren ise Show TV'de yayımlanan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. Eskiden her hafta, şimdilerde ara ara konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır.

GÜLDÜR GÜLDÜR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güldür Güldür Show bugün sezon finali ile ekrana geliyor.