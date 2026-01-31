Haberler

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
Sivas'ta koyunlara saldıran bir kurtla boğuşarak sürüyü koruyan Kangal köpeğinin, olaydan bir hafta sonra boynunun altında ciddi bir şişlik oluştu. Köpeğin son hali sosyal medyada büyük tepki topladı.

  • Sivas'ta koyunlara saldıran bir kurtla boğuşan Kangal köpeğinin boynunun altında ciddi bir ödem oluştu.
  • Köpeğin son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanın tedavi ettirilmediği yönünde iddialar tepki çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları köpeğin şişliğinin tükürük bezinden kaynaklanan bir enfeksiyon olabileceğini ve acilen veteriner kontrolü gerektiğini belirtti.

Sivas'ta yaşanan olayda, koyunlara saldıran bir kurtla boğuşarak sürüyü koruyan Kangal köpeği, cesaretiyle takdir toplamıştı. Ancak olaydan yaklaşık bir hafta sonra köpeğin boynunun altında ciddi bir ödem oluştuğu görüldü.

"SİVAS'TA VETERİNER Mİ YOK?"

Köpeğin son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, hayvanın tedavi ettirilmediği yönündeki iddialar kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Sivas'ta veteriner mi yok?", "Hayvanda vefa var da insanda yok", "Ulan tedavi ettirecek bir insan evladı niye yok" gibi ifadeler dikkat çekti.

TÜKÜRÜK BEZİ ENFEKSİYONU MU?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şişliğin tükürük bezinden kaynaklanan bir enfeksiyon olabileceğini belirterek köpeğin acilen veteriner kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbuğdayın türküsü:

Büyükerimıiz , köpek kurtla boğuşursa et yedirirlerdi ''sebebi kurdun tüylerindeki parazitlerin köpeğe zarar vermemesi için..

